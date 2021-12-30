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29 декабря 2021 2:27

Картинки дня: 29 декабря 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
Украинское госпредприятие "Антонов" провело презентацию нового военно-транспортного самолета Ан-178-100Р.

Украинское госпредприятие "Антонов" провело презентацию нового военно-транспортного самолета Ан-178-100Р.

Сирийские пожарные тушат огонь на месте ракетного удара израильских ВВС в Латакии.

Сирийские пожарные тушат огонь на месте ракетного удара израильских ВВС в Латакии.

Израильский солдат охраняет снос палестинских построек, признанных незаконными.

Израильский солдат охраняет снос палестинских построек, признанных незаконными.

Тренировка "летающего лыжника" на трамплине в Оберстдорфе, Германия.

Тренировка "летающего лыжника" на трамплине в Оберстдорфе, Германия.

Верховный суд России принял решение о ликвидации правозащитного общества "Мемориал".

Верховный суд России принял решение о ликвидации правозащитного общества "Мемориал".

После рождества, проведенного в семейном кругу, американцы устремились на пункты тестирования на коронавирус.

После рождества, проведенного в семейном кругу, американцы устремились на пункты тестирования на коронавирус.

Жители Варшавы прогуливаются по берегу реки Вислы.

Жители Варшавы прогуливаются по берегу реки Вислы.

Голкипер Джеймс Уорд не может спасти свою команду "Саутгемптон" от гола во время игры английской Премьер-лиги.

Голкипер Джеймс Уорд не может спасти свою команду "Саутгемптон" от гола во время игры английской Премьер-лиги.

Президент России Владимир Путин перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.