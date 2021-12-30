Картинки дня: 30 декабря 2021 года, четверг

Шарик в форме коронавируса на новогодней елке в поселке Никита под Ялтой.
В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Часы Биг Бена в Лондоне вновь предстали перед публикой после капитальной реставрации.
В порт Владивостока пришел корабль из Японии с грузом автомобилей. Из-за рекордных холодов машины пришли под толстым слоем льда.
Президент США Джо Байден с супругой прогулялись по пляжу в компании нового члена семьи - пса Коммандера.
Ким Чен Ын появился на публике на очередном партийном мероприятии. Очевидцы отмечают, что вождь КНДР сбросил лишние килограммы.
Жители Сиэттла отправились на снежные горки из-за аномальных холодов.
Иран провел военные учения "Великий пророк", в ходе которых были испытаны новейшие образцы ракетного оружия.