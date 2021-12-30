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30 декабря 2021 2:23

Картинки дня: 30 декабря 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Шарик в форме коронавируса на новогодней елке в поселке Никита под Ялтой.

Шарик в форме коронавируса на новогодней елке в поселке Никита под Ялтой.

В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Часы Биг Бена в Лондоне вновь предстали перед публикой после капитальной реставрации.

Часы Биг Бена в Лондоне вновь предстали перед публикой после капитальной реставрации.

В порт Владивостока пришел корабль из Японии с грузом автомобилей. Из-за рекордных холодов машины пришли под толстым слоем льда.

В порт Владивостока пришел корабль из Японии с грузом автомобилей. Из-за рекордных холодов машины пришли под толстым слоем льда.

Президент США Джо Байден с супругой прогулялись по пляжу в компании нового члена семьи - пса Коммандера.

Президент США Джо Байден с супругой прогулялись по пляжу в компании нового члена семьи - пса Коммандера.

Ким Чен Ын появился на публике на очередном партийном мероприятии. Очевидцы отмечают, что вождь КНДР сбросил лишние килограммы.

Ким Чен Ын появился на публике на очередном партийном мероприятии. Очевидцы отмечают, что вождь КНДР сбросил лишние килограммы.

Жители Сиэттла отправились на снежные горки из-за аномальных холодов.

Жители Сиэттла отправились на снежные горки из-за аномальных холодов.

Иран провел военные учения "Великий пророк", в ходе которых были испытаны новейшие образцы ракетного оружия.

Иран провел военные учения "Великий пророк", в ходе которых были испытаны новейшие образцы ракетного оружия.