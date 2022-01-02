Картинки дня: 2 января 2022 года, воскресенье

Уличный карнавал в Лондоне прошел по случаю Нового года
Традиционные новогодние прыжки с моста Кавур в реку Тибр в Риме
Франция вступила в обязанности председателя ЕС
Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3, благодаря чему сборная России вышла вперед в противостоянии с Францией на ATP Cup. Первый турнир 2022 года проходит в Австралии с 1 по 9 января
Традиционные новогодние купания в Северном море в Англии
Птицы едят с рук в парке Святого Джеймса в Лондоне
Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов
Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии в латвийской Сигулде
В Саудовской Аравии стартовал ралли Дакар. Самый престижный ралли-рейд пройдет в 44 раз