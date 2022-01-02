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2 января 2022 5:26

Картинки дня: 2 января 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Уличный карнавал в Лондоне прошел по случаю Нового года

Уличный карнавал в Лондоне прошел по случаю Нового года

Традиционные новогодние прыжки с моста Кавур в реку Тибр в Риме

Традиционные новогодние прыжки с моста Кавур в реку Тибр в Риме

Франция вступила в обязанности председателя ЕС

Франция вступила в обязанности председателя ЕС

Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3, благодаря чему сборная России вышла вперед в противостоянии с Францией на ATP Cup. Первый турнир 2022 года проходит в Австралии с 1 по 9 января

Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3, благодаря чему сборная России вышла вперед в противостоянии с Францией на ATP Cup. Первый турнир 2022 года проходит в Австралии с 1 по 9 января

Традиционные новогодние купания в Северном море в Англии

Традиционные новогодние купания в Северном море в Англии

Птицы едят с рук в парке Святого Джеймса в Лондоне

Птицы едят с рук в парке Святого Джеймса в Лондоне

Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов

Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии в латвийской Сигулде

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии в латвийской Сигулде

В Саудовской Аравии стартовал ралли Дакар. Самый престижный ралли-рейд пройдет в 44 раз

В Саудовской Аравии стартовал ралли Дакар. Самый престижный ралли-рейд пройдет в 44 раз