Картинки дня: 7 января 2022 года, пятница

Прихожане храма Святого Саввы в Белграде соблюдают старинную рождественскую традицию - сжигают дубовые ветки
Хамелеон спасается от наводнения в штате Мараньян, Бразилия
Ночь перед Рождеством. Деревня Ермаковка, Омская область
Репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия
Выступление скаутов в Вифлееме перед прибытием патриарха Иерусалимского Феофила III
Презентация летающей машины SkyDrive на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе
В первую годовщину нападения на Капитолий в Вашингтоне усилили меры безопасности
Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан
Акция в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича, помещенного в карантинный отель в Мельбурне