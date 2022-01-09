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7 января 2022 11:39

Картинки дня: 7 января 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Прихожане храма Святого Саввы в Белграде соблюдают старинную рождественскую традицию - сжигают дубовые ветки

Прихожане храма Святого Саввы в Белграде соблюдают старинную рождественскую традицию - сжигают дубовые ветки

Хамелеон спасается от наводнения в штате Мараньян, Бразилия

Хамелеон спасается от наводнения в штате Мараньян, Бразилия

Ночь перед Рождеством. Деревня Ермаковка, Омская область

Ночь перед Рождеством. Деревня Ермаковка, Омская область

Репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия

Репетиции парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия

Выступление скаутов в Вифлееме перед прибытием патриарха Иерусалимского Феофила III

Выступление скаутов в Вифлееме перед прибытием патриарха Иерусалимского Феофила III

Презентация летающей машины SkyDrive на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе

Презентация летающей машины SkyDrive на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе

В первую годовщину нападения на Капитолий в Вашингтоне усилили меры безопасности

В первую годовщину нападения на Капитолий в Вашингтоне усилили меры безопасности

Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан

Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан

Акция в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича, помещенного в карантинный отель в Мельбурне

Акция в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича, помещенного в карантинный отель в Мельбурне