Картинки дня: 8 января 2022 года, суббота

Рождественские гулянья в Киеве
Персонал центра вакцинации в Праге встречает детей, которые пришли привиться от коронавируса
Житель Сомервилла, штат Массачусетс, США попал под снегопад
Большой дворец в Бангкоке на закате
В Саудовской Аравии завершился 6 этап ралли «Дакар-2022» (Эр-Рияд – Эр-Рияд, 635 км/421 км)
Перед матчем Кубка Англии «Миллуолл» - «Кристал Пэлас» в Лондоне
Английскую деревню Спарроупите занесло снегом
В Сигулде (Латвия) проходит Кубок мира по санному спорту
В Киеве почтили память жертв крушения Boeing 737, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года