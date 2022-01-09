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8 января 2022 10:17

Картинки дня: 8 января 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Рождественские гулянья в Киеве

Рождественские гулянья в Киеве

Персонал центра вакцинации в Праге встречает детей, которые пришли привиться от коронавируса

Персонал центра вакцинации в Праге встречает детей, которые пришли привиться от коронавируса

Житель Сомервилла, штат Массачусетс, США попал под снегопад

Житель Сомервилла, штат Массачусетс, США попал под снегопад

Большой дворец в Бангкоке на закате

Большой дворец в Бангкоке на закате

В Саудовской Аравии завершился 6 этап ралли «Дакар-2022» (Эр-Рияд – Эр-Рияд, 635 км/421 км)

В Саудовской Аравии завершился 6 этап ралли «Дакар-2022» (Эр-Рияд – Эр-Рияд, 635 км/421 км)

Перед матчем Кубка Англии «Миллуолл» - «Кристал Пэлас» в Лондоне

Перед матчем Кубка Англии «Миллуолл» - «Кристал Пэлас» в Лондоне

Английскую деревню Спарроупите занесло снегом

Английскую деревню Спарроупите занесло снегом

В Сигулде (Латвия) проходит Кубок мира по санному спорту

В Сигулде (Латвия) проходит Кубок мира по санному спорту

В Киеве почтили память жертв крушения Boeing 737, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года

В Киеве почтили память жертв крушения Boeing 737, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года