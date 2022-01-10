Картинки дня: 9 января 2022 года, воскресенье

Молитва в ледяной ванне в храме Теппозу Инари в Токио для очищения душ и преодоления пандемии
Акция протеста перед штаб-квартирой Демократической партии в Тиране, Албания
Неожиданная радость - снег в Зиарате, Пакистан
Парад в Баня-Луке в честь 30-летия основания Республики Сербской (энтитет (образование) в составе Боснии и Герцеговины)
Во время интервью перед матчем Бундеслиги «Айнтрахт» - «Боруссия» тренер Оливер Гласнер показывает травму лица после падения с электросамоката
Добровольцы отпускают в море 33 черепахи, конфискованные у браконьеров на пляже Кута на Бали
Люди на пляже Прайя-ду-Норти в Назаре, Португалия наблюдают за серфером, катающимся на огромных волнах
Протестующие против коронавирусных ограничений во Франкфурте, Германия слепили снеговика
Бетонный барьер, недавно построенный для защиты береговой линии за крепостью XV века Кайтбей (на месте одного из чудес света - Александрийского маяка в Египте