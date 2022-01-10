Картинки дня: 10 января 2022 года, понедельник

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Калькутте, Индия.
Фанаты следят за перипетиями игры кубка Англии в Лондоне.
Камерунский болельщик выдвигается на игру национальной футбольной сборной против команды Буркина-Фасо.
Драка во время матча Национальной хоккейной лиги в Лос-Анджелесе.
В песках пустынь Саудовской Аравии прошел 7-й этап ралли Дакар.
Потерявшийся во время эвакуации из Афганистана двухмесячный малыш воссоединился со своей семьей.
В США отметили годовщину штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Катание на рождественском катке в городе Баня-Лука, Босния.
Поклонники таланта сербского теннисиста Новака Джоковича устроили пикет у его отеля в Мельбурне, где тот ждет депортации из Австралии.