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15 января 2022 6:32

Картинки дня: 15 января 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы в мужском одиночном катании

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы в мужском одиночном катании

Выпускные экзамены после десятинедельных курсов подготовки в школе морских пехотинцев на Тайване

Выпускные экзамены после десятинедельных курсов подготовки в школе морских пехотинцев на Тайване

В Индии идет подготовка к параду по случаю дня Республики

В Индии идет подготовка к параду по случаю дня Республики

Пригородный поезд в швейцарских Альпах

Пригородный поезд в швейцарских Альпах

Шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией

Шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией

Канадцы катаются на коньках на канале Ридо, который считается самым большим катком в мире — его длина составляет 7,8 километров

Канадцы катаются на коньках на канале Ридо, который считается самым большим катком в мире — его длина составляет 7,8 километров

Похороны председателя Европарламента Давида Сассоли прошли в Риме

Похороны председателя Европарламента Давида Сассоли прошли в Риме

Морозное утро в Ричмонд-парке в Лондоне

Морозное утро в Ричмонд-парке в Лондоне

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на индонезийском острове Ява

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на индонезийском острове Ява