Картинки дня: 15 января 2022 года, суббота

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы в мужском одиночном катании
Выпускные экзамены после десятинедельных курсов подготовки в школе морских пехотинцев на Тайване
В Индии идет подготовка к параду по случаю дня Республики
Пригородный поезд в швейцарских Альпах
Шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией
Канадцы катаются на коньках на канале Ридо, который считается самым большим катком в мире — его длина составляет 7,8 километров
Похороны председателя Европарламента Давида Сассоли прошли в Риме
Морозное утро в Ричмонд-парке в Лондоне
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на индонезийском острове Ява