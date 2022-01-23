Картинки дня: 22 января 2022 года, суббота

Карнавал льда и снега в пекинском парке
Житель острова Ла-Пальма разглядывает «сугробы» из вулканического пепла под своими окнами
В канадский Монреаль пришли 20-градусные морозы
Парад, посвященные смены командования штаба обороны в Кингстоне, Ямайка
Акция протеста «Нам надоело» в Берлине. Фермеры выступают за за более экологичное сельское хозяйство
13-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в австрийском Кицбюэле
Теннисист Бенуа Пер (Франция) не смог пробиться в 1/8 Australian Open, уступив Стефаносу Циципасу (Греция)
Последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в Тихом океане
На Кабул обрушился снегопад