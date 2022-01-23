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22 января 2022 16:26

Картинки дня: 22 января 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Карнавал льда и снега в пекинском парке

Карнавал льда и снега в пекинском парке

Житель острова Ла-Пальма разглядывает «сугробы» из вулканического пепла под своими окнами

Житель острова Ла-Пальма разглядывает «сугробы» из вулканического пепла под своими окнами

В канадский Монреаль пришли 20-градусные морозы

В канадский Монреаль пришли 20-градусные морозы

Парад, посвященные смены командования штаба обороны в Кингстоне, Ямайка

Парад, посвященные смены командования штаба обороны в Кингстоне, Ямайка

Акция протеста «Нам надоело» в Берлине. Фермеры выступают за за более экологичное сельское хозяйство

Акция протеста «Нам надоело» в Берлине. Фермеры выступают за за более экологичное сельское хозяйство

13-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в австрийском Кицбюэле

13-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в австрийском Кицбюэле

Теннисист Бенуа Пер (Франция) не смог пробиться в 1/8 Australian Open, уступив Стефаносу Циципасу (Греция)

Теннисист Бенуа Пер (Франция) не смог пробиться в 1/8 Australian Open, уступив Стефаносу Циципасу (Греция)

Последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в Тихом океане

Последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у островов Тонга в Тихом океане

На Кабул обрушился снегопад

На Кабул обрушился снегопад