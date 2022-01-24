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24 января 2022 2:26

Картинки дня: 23 января 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Гонки на собачьих упряжках и скиджоринг в Кемеровской области, Россия

Гонки на собачьих упряжках и скиджоринг в Кемеровской области, Россия

Интерактивная выставка работ Леонардо да Винчи площадью 3000 кв. м открылась в Берлине, Германия

Интерактивная выставка работ Леонардо да Винчи площадью 3000 кв. м открылась в Берлине, Германия

Одинокий пастух в Алматинской области, Казахстан

Одинокий пастух в Алматинской области, Казахстан

Празднование 12-й годовщины создания Многонационального Государства Боливия в Ла-Пасе, фактической столице страны

Празднование 12-й годовщины создания Многонационального Государства Боливия в Ла-Пасе, фактической столице страны

Впервые отреставрированная за 470 лет скульптура Микеланджело Пьета Банди выставлена в музее Флоренции, Италия

Впервые отреставрированная за 470 лет скульптура Микеланджело Пьета Банди выставлена в музее Флоренции, Италия

США отправили на Украину самую большую с 2014 года партию летального оружия

США отправили на Украину самую большую с 2014 года партию летального оружия

Памятник одному из самых легендарных форвардов в истории Дикси Дину перед стадионом в Ливерпуле

Памятник одному из самых легендарных форвардов в истории Дикси Дину перед стадионом в Ливерпуле

Тренировка на стадионе Old Parade Ground в Абудже, Нигерия

Тренировка на стадионе Old Parade Ground в Абудже, Нигерия

Лесной пожар в Роки-Пойнт, штат Калифорния, США

Лесной пожар в Роки-Пойнт, штат Калифорния, США