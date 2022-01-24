Картинки дня: 23 января 2022 года, воскресенье

Гонки на собачьих упряжках и скиджоринг в Кемеровской области, Россия
Интерактивная выставка работ Леонардо да Винчи площадью 3000 кв. м открылась в Берлине, Германия
Одинокий пастух в Алматинской области, Казахстан
Празднование 12-й годовщины создания Многонационального Государства Боливия в Ла-Пасе, фактической столице страны
Впервые отреставрированная за 470 лет скульптура Микеланджело Пьета Банди выставлена в музее Флоренции, Италия
США отправили на Украину самую большую с 2014 года партию летального оружия
Памятник одному из самых легендарных форвардов в истории Дикси Дину перед стадионом в Ливерпуле
Тренировка на стадионе Old Parade Ground в Абудже, Нигерия
Лесной пожар в Роки-Пойнт, штат Калифорния, США