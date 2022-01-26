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26 января 2022 3:13

Картинки дня: 26 января 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Полицейский прижимает к земле участника протестов предпринимателей в Киеве. Собравшиеся у стен Рады добивались отмены введения новых налогов для малого бизнеса.

Полицейский прижимает к земле участника протестов предпринимателей в Киеве. Собравшиеся у стен Рады добивались отмены введения новых налогов для малого бизнеса.

Момент игры чемпионата Европы по гандболу между командами России и Германии.

Момент игры чемпионата Европы по гандболу между командами России и Германии.

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами по теме украинского кризиса.

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами по теме украинского кризиса.

В киевский аэропорт Борисполь прибыла третья крупная партия оружия из США.

В киевский аэропорт Борисполь прибыла третья крупная партия оружия из США.

Фигурки на фестивале традиционного искусства коренных народов в Боливии.

Фигурки на фестивале традиционного искусства коренных народов в Боливии.

Жители столицы Бангладеш проходят по мосту над загрязненными водами реки Буриганга.

Жители столицы Бангладеш проходят по мосту над загрязненными водами реки Буриганга.

В Италии стартовали выборы президента страны.

В Италии стартовали выборы президента страны.

В Сеуле недовольные новыми ограничениями ковид-локдауна предприниматели побрились налысо в знак протеста.

В Сеуле недовольные новыми ограничениями ковид-локдауна предприниматели побрились налысо в знак протеста.

Цветы и свечи на месте гибели офицера полиции в Нью-Йорке. Джейсон Ривера погиб в перестрелке, прибыв на вызов по домашнему насилию в один из районов города. Это первая смерть полицейского Нью-Йорка при исполнении обязанностей за три года.

Цветы и свечи на месте гибели офицера полиции в Нью-Йорке. Джейсон Ривера погиб в перестрелке, прибыв на вызов по домашнему насилию в один из районов города. Это первая смерть полицейского Нью-Йорка при исполнении обязанностей за три года.