Картинки дня: 26 января 2022 года, среда

Полицейский прижимает к земле участника протестов предпринимателей в Киеве. Собравшиеся у стен Рады добивались отмены введения новых налогов для малого бизнеса.
Момент игры чемпионата Европы по гандболу между командами России и Германии.
Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами по теме украинского кризиса.
В киевский аэропорт Борисполь прибыла третья крупная партия оружия из США.
Фигурки на фестивале традиционного искусства коренных народов в Боливии.
Жители столицы Бангладеш проходят по мосту над загрязненными водами реки Буриганга.
В Италии стартовали выборы президента страны.
В Сеуле недовольные новыми ограничениями ковид-локдауна предприниматели побрились налысо в знак протеста.
Цветы и свечи на месте гибели офицера полиции в Нью-Йорке. Джейсон Ривера погиб в перестрелке, прибыв на вызов по домашнему насилию в один из районов города. Это первая смерть полицейского Нью-Йорка при исполнении обязанностей за три года.