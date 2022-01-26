Картинки дня: 26 января 2022 года, среда

Цветы и свечи на месте гибели офицера полиции в Нью-Йорке. Джейсон Ривера погиб в перестрелке, прибыв на вызов по домашнему насилию в один из районов города. Это первая смерть полицейского Нью-Йорка при исполнении обязанностей за три года.