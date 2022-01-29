Картинки дня: 28 января 2022 года, пятница

Украинские военные осваивают новое европейское оружие, Львовская область.
Учения экипажей российской бронетехники в Ростовской области.
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Канистры с топливом на продажу выставлены на обочине улицы в Кабуле, Афганистан.
Палестинцы играют в снежки на улицах Хеврона.
Модель на показе новой коллекции дизайнера Эли Сааб в Париже.
Рыбак выуживает мертвых мальков на рыбной ферме в Греции. Мальки погибли из-за рекордного похолодания в регионе.
На месте крушения вертолета Коби Брайанта установлен памятник погибшим баскетболисту и его дочери.