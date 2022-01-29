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29 января 2022 5:13

Картинки дня: 28 января 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Украинские военные осваивают новое европейское оружие, Львовская область.

Украинские военные осваивают новое европейское оружие, Львовская область.

Учения экипажей российской бронетехники в Ростовской области.

Учения экипажей российской бронетехники в Ростовской области.

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Канистры с топливом на продажу выставлены на обочине улицы в Кабуле, Афганистан.

Канистры с топливом на продажу выставлены на обочине улицы в Кабуле, Афганистан.

Палестинцы играют в снежки на улицах Хеврона.

Палестинцы играют в снежки на улицах Хеврона.

Модель на показе новой коллекции дизайнера Эли Сааб в Париже.

Модель на показе новой коллекции дизайнера Эли Сааб в Париже.

Рыбак выуживает мертвых мальков на рыбной ферме в Греции. Мальки погибли из-за рекордного похолодания в регионе.

Рыбак выуживает мертвых мальков на рыбной ферме в Греции. Мальки погибли из-за рекордного похолодания в регионе.

На месте крушения вертолета Коби Брайанта установлен памятник погибшим баскетболисту и его дочери.

На месте крушения вертолета Коби Брайанта установлен памятник погибшим баскетболисту и его дочери.