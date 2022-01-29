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29 января 2022 5:13

Картинки дня: 29 января 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Малайзии

Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Малайзии

Сербский теннисист Новак Джокович стал почетным гражданином Будвы

Сербский теннисист Новак Джокович стал почетным гражданином Будвы

Из-за сильного снегопада в Москве городские службы приведены в повышенную готовность

Из-за сильного снегопада в Москве городские службы приведены в повышенную готовность

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный завод

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный завод

Не менее 10 человек пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Питтсбурге

Не менее 10 человек пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Питтсбурге

Раненый детеныш кита клюворыла найден на пляже Алимос в Греции

Раненый детеныш кита клюворыла найден на пляже Алимос в Греции

Четыре истребителя F-16 Королевских ВВС Дании доставлены в Литву

Четыре истребителя F-16 Королевских ВВС Дании доставлены в Литву

Послание президента Белоруссии Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Лукашенко к народу и парламенту

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса