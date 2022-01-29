Картинки дня: 29 января 2022 года, суббота

Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Малайзии
Сербский теннисист Новак Джокович стал почетным гражданином Будвы
Из-за сильного снегопада в Москве городские службы приведены в повышенную готовность
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный завод
Не менее 10 человек пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Питтсбурге
Раненый детеныш кита клюворыла найден на пляже Алимос в Греции
Четыре истребителя F-16 Королевских ВВС Дании доставлены в Литву
Послание президента Белоруссии Лукашенко к народу и парламенту
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса