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30 января 2022 6:07

Картинки дня: 30 января 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге "Спасем Америку" в Техасе

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге "Спасем Америку" в Техасе

Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк

Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк

Показ коллекции Pierre Cardin прошел на Неделе высокой моды в Париже

Показ коллекции Pierre Cardin прошел на Неделе высокой моды в Париже

В Пекине идут последнии приготовления к открытию Олимпиады-2022

В Пекине идут последнии приготовления к открытию Олимпиады-2022

Президент США Джо Байден посетил место обрушения автомобильного моста в Питтсбурге

Президент США Джо Байден посетил место обрушения автомобильного моста в Питтсбурге

Военные учения войск территориальной обороны Украины прошли под Киевом

Военные учения войск территориальной обороны Украины прошли под Киевом

48 мигрантов из Африки, спасенных береговой охраной Испании, доставлены в порт Аргинегин на острове Гран-Канария

48 мигрантов из Африки, спасенных береговой охраной Испании, доставлены в порт Аргинегин на острове Гран-Канария

Китай готовится к встрече Нового года по лунному календарю

Китай готовится к встрече Нового года по лунному календарю

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений