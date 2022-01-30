Картинки дня: 30 января 2022 года, воскресенье

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге "Спасем Америку" в Техасе
Сильная метель обрушилась на Нью-Йорк
Показ коллекции Pierre Cardin прошел на Неделе высокой моды в Париже
В Пекине идут последнии приготовления к открытию Олимпиады-2022
Президент США Джо Байден посетил место обрушения автомобильного моста в Питтсбурге
Военные учения войск территориальной обороны Украины прошли под Киевом
48 мигрантов из Африки, спасенных береговой охраной Испании, доставлены в порт Аргинегин на острове Гран-Канария
Китай готовится к встрече Нового года по лунному календарю
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений