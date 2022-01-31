Картинки дня: 31 января 2022 года, понедельник

Из-за сильных снегопадов жители финской столицы Хельсинки встали на лыжи прямо на улицах города
Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по гандболу среди мужчин
Пекин в преддверии Олимпиады-2022
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 52 очка в 39 матчах сезона
Шторм "Малик" обрушился на Данию
Неделя высокой моды проходит в эти дни в Париже
Рафаэль Надаль стал рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open. В финале турнира испанец одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым
КНДР подтвердила, что совершила пуск баллистической ракеты средней дальности
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