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31 января 2022 6:29

Картинки дня: 31 января 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Из-за сильных снегопадов жители финской столицы Хельсинки встали на лыжи прямо на улицах города

Из-за сильных снегопадов жители финской столицы Хельсинки встали на лыжи прямо на улицах города

Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по гандболу среди мужчин

Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по гандболу среди мужчин

Пекин в преддверии Олимпиады-2022

Пекин в преддверии Олимпиады-2022

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 52 очка в 39 матчах сезона

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал 52 очка в 39 матчах сезона

Шторм "Малик" обрушился на Данию

Шторм "Малик" обрушился на Данию

Неделя высокой моды проходит в эти дни в Париже

Неделя высокой моды проходит в эти дни в Париже

Рафаэль Надаль стал рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open. В финале турнира испанец одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым

Рафаэль Надаль стал рекордсменом по числу титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open. В финале турнира испанец одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым

КНДР подтвердила, что совершила пуск баллистической ракеты средней дальности

КНДР подтвердила, что совершила пуск баллистической ракеты средней дальности

Из-за проливных дождей немецкий Гамбург ушел под воду

Из-за проливных дождей немецкий Гамбург ушел под воду