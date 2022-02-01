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Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
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Спецпроекты
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1 февраля 2022 3:44
Националисты провели в Киеве масштабное обучение по подготовке населения к войне. Фото: Reuters
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Националисты провели в Киеве масштабное обучение по подготовке населения к войне. Фото: Reuters