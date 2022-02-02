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1 февраля 2022 7:09

Картинки дня: 1 февраля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Модель и телеведущая Хайди Клум на премьере фильма "Падение Луны" в Лос-Анджелесе

Модель и телеведущая Хайди Клум на премьере фильма "Падение Луны" в Лос-Анджелесе

Сильные снегопады накрыли восточное побережье США

Сильные снегопады накрыли восточное побережье США

В Юго-Восточной Азии отметили новый год по лунному календарю

В Юго-Восточной Азии отметили новый год по лунному календарю

В ознаменование председательства Франции в Совете ЕС Эйфелева башня подсвечена синим цветом, цветом Европы

В ознаменование председательства Франции в Совете ЕС Эйфелева башня подсвечена синим цветом, цветом Европы

Националисты провели в Киеве масштабное обучение по подготовке населения к войне

Националисты провели в Киеве масштабное обучение по подготовке населения к войне

На Шри-Ланка идет подготовка к параду по случаю Дня Независимости

На Шри-Ланка идет подготовка к параду по случаю Дня Независимости

Российские конькобежцы провели тренировку перед стартом Олимпийских игр

Российские конькобежцы провели тренировку перед стартом Олимпийских игр

Акция дальнобойщиков "Конвой свободы" в Канаде против принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19

Акция дальнобойщиков "Конвой свободы" в Канаде против принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19

Не менее 19 человек погибли из-за оползней, вызванных проливными дождями в Бразилии

Не менее 19 человек погибли из-за оползней, вызванных проливными дождями в Бразилии