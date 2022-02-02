Картинки дня: 1 февраля 2022 года, вторник

Модель и телеведущая Хайди Клум на премьере фильма "Падение Луны" в Лос-Анджелесе
Сильные снегопады накрыли восточное побережье США
В Юго-Восточной Азии отметили новый год по лунному календарю
В ознаменование председательства Франции в Совете ЕС Эйфелева башня подсвечена синим цветом, цветом Европы
Националисты провели в Киеве масштабное обучение по подготовке населения к войне
На Шри-Ланка идет подготовка к параду по случаю Дня Независимости
Российские конькобежцы провели тренировку перед стартом Олимпийских игр
Акция дальнобойщиков "Конвой свободы" в Канаде против принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19
Не менее 19 человек погибли из-за оползней, вызванных проливными дождями в Бразилии