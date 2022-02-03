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2 февраля 2022 6:58

Картинки дня: 2 февраля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Где-то в швейцарских Альпах

Где-то в швейцарских Альпах

Российская фигуристка Камила Валиева провела первую официальную тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева провела первую официальную тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине

По меньшей мере 18 человек погибли из-за наводнения, вызванного проливными дождями в столице Эквадора Кито

По меньшей мере 18 человек погибли из-за наводнения, вызванного проливными дождями в столице Эквадора Кито

На Шри-Ланке идет подготовка ко Дню Независимости

На Шри-Ланке идет подготовка ко Дню Независимости

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Премьера фильма "Чудаки навсегда" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Чудаки навсегда" состоялась в Лос-Анджелесе

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла в Москве

Разбушевавшийся циклон «Надя» спровоцировал наводнение в Гамбурге

Разбушевавшийся циклон «Надя» спровоцировал наводнение в Гамбурге