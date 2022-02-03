Картинки дня: 2 февраля 2022 года, среда

Где-то в швейцарских Альпах
Российская фигуристка Камила Валиева провела первую официальную тренировку перед стартом Олимпийских игр в Пекине
По меньшей мере 18 человек погибли из-за наводнения, вызванного проливными дождями в столице Эквадора Кито
На Шри-Ланке идет подготовка ко Дню Независимости
Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине
Премьера фильма "Чудаки навсегда" состоялась в Лос-Анджелесе
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла в Москве
Разбушевавшийся циклон «Надя» спровоцировал наводнение в Гамбурге