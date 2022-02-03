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3 февраля 2022 7:06

Картинки дня: 3 февраля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
В США отметили День Сурка. Народный культовый праздник, который помогает предсказывать погоду, обрел популярность после одноименного фильма

В США отметили День Сурка. Народный культовый праздник, который помогает предсказывать погоду, обрел популярность после одноименного фильма

Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала патроном Футбольной лиги регби и Союза регби Англии

Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала патроном Футбольной лиги регби и Союза регби Англии

Фигуристы провели тренировки накануне открытия Олимпийских игр в Пекине

Фигуристы провели тренировки накануне открытия Олимпийских игр в Пекине

НАТО перебросило авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman в Средиземное море

НАТО перебросило авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman в Средиземное море

В рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией началось авиасообщение между Ереваном и Стамбулом

В рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией началось авиасообщение между Ереваном и Стамбулом

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Лувр в Лансе

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Лувр в Лансе

Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене

Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене

Испанию заваливает снегом

Испанию заваливает снегом

Совместные российско-белорусские «Союзная решимость - 2022» проходят в Брестской области

Совместные российско-белорусские «Союзная решимость - 2022» проходят в Брестской области