Картинки дня: 3 февраля 2022 года, четверг

В США отметили День Сурка. Народный культовый праздник, который помогает предсказывать погоду, обрел популярность после одноименного фильма
Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала патроном Футбольной лиги регби и Союза регби Англии
Фигуристы провели тренировки накануне открытия Олимпийских игр в Пекине
НАТО перебросило авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman в Средиземное море
В рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией началось авиасообщение между Ереваном и Стамбулом
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Совместные российско-белорусские «Союзная решимость - 2022» проходят в Брестской области