Картинки дня: 4 февраля 2022 года, пятница

В испанской Севилье прошла Международная выставка моды Flamenco — Simof 2022
Совместные российско-белорусские военные учения на полигоне "Брестский"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил трамвайное депо в Блэкпуле
Забастовка курьеров сервиса Yemeksepeti в Стамбуле с требованием повышения заработной платы
Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также встретиться с президентом республики Александром Лукашенко
Женская сборная России по хоккею начала с победы на Олимпиаде в Пекине, обыграв Швейцарию со счётом 5:2
В Сирии американский спецназ ликвидировал одного из лидеров запрещенной в России террористической организации. Операция проходила в Идлибе. Для поддержки спецназа ВВС США нанесли 5 авиаударов
Мощный зимний шторм накрыл Средний Запад и Юг США. Сильный снег и лед кое-где превратили дороги в каток
Первый за два года рейс с иностранными туристами прибыл на остров Бали