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4 февраля 2022 4:57

Картинки дня: 4 февраля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В испанской Севилье прошла Международная выставка моды Flamenco — Simof 2022

В испанской Севилье прошла Международная выставка моды Flamenco — Simof 2022

Совместные российско-белорусские военные учения на полигоне "Брестский"

Совместные российско-белорусские военные учения на полигоне "Брестский"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил трамвайное депо в Блэкпуле

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил трамвайное депо в Блэкпуле

Забастовка курьеров сервиса Yemeksepeti в Стамбуле с требованием повышения заработной платы

Забастовка курьеров сервиса Yemeksepeti в Стамбуле с требованием повышения заработной платы

Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также встретиться с президентом республики Александром Лукашенко

Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также встретиться с президентом республики Александром Лукашенко

Женская сборная России по хоккею начала с победы на Олимпиаде в Пекине, обыграв Швейцарию со счётом 5:2

Женская сборная России по хоккею начала с победы на Олимпиаде в Пекине, обыграв Швейцарию со счётом 5:2

В Сирии американский спецназ ликвидировал одного из лидеров запрещенной в России террористической организации. Операция проходила в Идлибе. Для поддержки спецназа ВВС США нанесли 5 авиаударов

В Сирии американский спецназ ликвидировал одного из лидеров запрещенной в России террористической организации. Операция проходила в Идлибе. Для поддержки спецназа ВВС США нанесли 5 авиаударов

Мощный зимний шторм накрыл Средний Запад и Юг США. Сильный снег и лед кое-где превратили дороги в каток

Мощный зимний шторм накрыл Средний Запад и Юг США. Сильный снег и лед кое-где превратили дороги в каток

Первый за два года рейс с иностранными туристами прибыл на остров Бали

Первый за два года рейс с иностранными туристами прибыл на остров Бали