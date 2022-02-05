4 февраля 2022 13:42

В Пекине прошла церемония открытия Олимпийских игр

В Китае стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. В пятницу, 4 февраля, завершилась церемония открытия соревнований в Пекине, который станет первым городом, который принимал у себя как летние (в 2008 году), так и зимние ОИ. Церемония открытия прошла на национальном стадионе, который способен вместить до 80 тысяч зрителей. В представлении, посвященном открытию Олимпиады, участвовали около трех тысяч артистов. Так как Китай принимает зимние Олимпийские игры в дни празднования Нового года, эта тема стала одной из центральных в представлении. Организаторы праздника связали 24-е по счету зимние Олимпийские игры с 24 сезонами, по которым живет весь Китай. Обратный отсчет этих сезонов одновременно был и отсчетом начала Олимпиады.