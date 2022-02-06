Картинки дня: 5 февраля 2022 года, суббота

Плюшевые мишки катаются на фуникулере в Париже
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге со стрелки Заячьего острова
Акция выступающих против COVID-ограничений дальнобойщиков в канадской провинции Манитоба
На групповом этапе женская сборная России по хоккею всухую уступила США на Олимпиаде в Пекеине - 0:5
Президент США Джо Байден посетил завод Ironworkers Local в штате Мэриленд
Гонки на собачьих упряжках в Омской области
У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно
Юный болельщик «Киддерминстер Харриерс» переживает, что в 4-м раунде Кубка Англии его клуб проиграл «Вест Хэм Юнайтед»
Парк ветряных электростанций в Гренкур-ле-Авринкуре, Франция