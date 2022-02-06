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5 февраля 2022 16:58

Картинки дня: 5 февраля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Плюшевые мишки катаются на фуникулере в Париже

Плюшевые мишки катаются на фуникулере в Париже

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге со стрелки Заячьего острова

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге со стрелки Заячьего острова

Акция выступающих против COVID-ограничений дальнобойщиков в канадской провинции Манитоба

Акция выступающих против COVID-ограничений дальнобойщиков в канадской провинции Манитоба

На групповом этапе женская сборная России по хоккею всухую уступила США на Олимпиаде в Пекеине - 0:5

На групповом этапе женская сборная России по хоккею всухую уступила США на Олимпиаде в Пекеине - 0:5

Президент США Джо Байден посетил завод Ironworkers Local в штате Мэриленд

Президент США Джо Байден посетил завод Ironworkers Local в штате Мэриленд

Гонки на собачьих упряжках в Омской области

Гонки на собачьих упряжках в Омской области

У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

Юный болельщик «Киддерминстер Харриерс» переживает, что в 4-м раунде Кубка Англии его клуб проиграл «Вест Хэм Юнайтед»

Юный болельщик «Киддерминстер Харриерс» переживает, что в 4-м раунде Кубка Англии его клуб проиграл «Вест Хэм Юнайтед»

Парк ветряных электростанций в Гренкур-ле-Авринкуре, Франция

Парк ветряных электростанций в Гренкур-ле-Авринкуре, Франция