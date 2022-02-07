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6 февраля 2022 10:55

Картинки дня: 6 февраля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Лыжник Александр Большунов, завоевавший первую золотую медаль России на ОИ-2022, встречает ставшего вторым Дениса Спицова

Лыжник Александр Большунов, завоевавший первую золотую медаль России на ОИ-2022, встречает ставшего вторым Дениса Спицова

Последствия оползня на Мадагаскаре из-за обрушившегося на остров циклона «Батсирай»

Последствия оползня на Мадагаскаре из-за обрушившегося на остров циклона «Батсирай»

Конная прогулка возле Букингемского дворца в Лондоне

Конная прогулка возле Букингемского дворца в Лондоне

Фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше, Татарстан

Фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше, Татарстан

Актриса Дженнифер Гарнер стала «Женщиной года» по версии Hasty Pudding Theatrical - старейшего студенческого клуба США

Актриса Дженнифер Гарнер стала «Женщиной года» по версии Hasty Pudding Theatrical - старейшего студенческого клуба США

Фестиваль света в Копенгагене

Фестиваль света в Копенгагене

Направленные на усиление НАТО военнослужащие США прибыли в Польшу

Направленные на усиление НАТО военнослужащие США прибыли в Польшу

Празднование Нового года по лунному календарю в Чайнатауне в Ванкувере

Празднование Нового года по лунному календарю в Чайнатауне в Ванкувере

В австралийском Хестере бушуют лесные пожары

В австралийском Хестере бушуют лесные пожары