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7 февраля 2022 2:59

Картинки дня: 7 февраля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Польше началось размещение дополнительных сил НАТО в районе украинской границы.

В Польше началось размещение дополнительных сил НАТО в районе украинской границы.

В Киеве прошло шествие иностранцев, добивающихся от своих родных государств более активной поддержки украинских властей.

В Киеве прошло шествие иностранцев, добивающихся от своих родных государств более активной поддержки украинских властей.

Вратарская амуниция голкипера сборной Китая на олимпийском льду в Пекине.

Вратарская амуниция голкипера сборной Китая на олимпийском льду в Пекине.

Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в олимпийских соревнованиях по могулу.

Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в олимпийских соревнованиях по могулу.

В немецком Вильнсдорфе взорвали старую автомобильную эстакаду, на смену которой готов к запуску новый мост.

В немецком Вильнсдорфе взорвали старую автомобильную эстакаду, на смену которой готов к запуску новый мост.

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Француженка Жозефина Панье на олимпийском трамплине для прыжков на лыжах.

Француженка Жозефина Панье на олимпийском трамплине для прыжков на лыжах.

Момент игры Национальной Баскетбольной Ассоциации в Бостоне, США.

Момент игры Национальной Баскетбольной Ассоциации в Бостоне, США.

Боец ВСУ на позициях украинских сил под Донецком.

Боец ВСУ на позициях украинских сил под Донецком.