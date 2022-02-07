Картинки дня: 7 февраля 2022 года, понедельник

В Польше началось размещение дополнительных сил НАТО в районе украинской границы.
В Киеве прошло шествие иностранцев, добивающихся от своих родных государств более активной поддержки украинских властей.
Вратарская амуниция голкипера сборной Китая на олимпийском льду в Пекине.
Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в олимпийских соревнованиях по могулу.
В немецком Вильнсдорфе взорвали старую автомобильную эстакаду, на смену которой готов к запуску новый мост.
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Француженка Жозефина Панье на олимпийском трамплине для прыжков на лыжах.
Момент игры Национальной Баскетбольной Ассоциации в Бостоне, США.
Боец ВСУ на позициях украинских сил под Донецком.