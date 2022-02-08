Картинки дня: 8 февраля 2022 года, вторник

Хоккеистки сборной России вышли на игру олимпийского турнира против Канады в медицинских масках.
Маски и клюшки на тренировке мужской олимпийской сборной России по хоккею.
Отправка дополнительного контингента американских сил НАТО в Польшу с авиабазы в Северной Каролине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на утренней пробежке.
Во время вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на Филиппинах.
Торжественный залп в Лондоне в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II.
Житель Берлина оттаскивает с проезжей части экоактивиста, пытающегося заблокировать автомобильное движение.
Болельщик сборной Сенегала празднует победу национальной команды в Кубке Африки.
В Ницце готовятся к проведению традиционного весеннего карнавала, на котором достанется и президенту Макрону.