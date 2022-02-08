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8 февраля 2022 2:39

Картинки дня: 8 февраля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Хоккеистки сборной России вышли на игру олимпийского турнира против Канады в медицинских масках.

Хоккеистки сборной России вышли на игру олимпийского турнира против Канады в медицинских масках.

Маски и клюшки на тренировке мужской олимпийской сборной России по хоккею.

Маски и клюшки на тренировке мужской олимпийской сборной России по хоккею.

Отправка дополнительного контингента американских сил НАТО в Польшу с авиабазы в Северной Каролине.

Отправка дополнительного контингента американских сил НАТО в Польшу с авиабазы в Северной Каролине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на утренней пробежке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на утренней пробежке.

Во время вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на Филиппинах.

Во время вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на Филиппинах.

Торжественный залп в Лондоне в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II.

Торжественный залп в Лондоне в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II.

Житель Берлина оттаскивает с проезжей части экоактивиста, пытающегося заблокировать автомобильное движение.

Житель Берлина оттаскивает с проезжей части экоактивиста, пытающегося заблокировать автомобильное движение.

Болельщик сборной Сенегала празднует победу национальной команды в Кубке Африки.

Болельщик сборной Сенегала празднует победу национальной команды в Кубке Африки.

В Ницце готовятся к проведению традиционного весеннего карнавала, на котором достанется и президенту Макрону.

В Ницце готовятся к проведению традиционного весеннего карнавала, на котором достанется и президенту Макрону.