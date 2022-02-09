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9 февраля 2022 4:08

Картинки дня: 9 февраля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Палестинцы рассматривают следы от пуль на автомобиле, который был расстрелян израильскими солдатами.

Палестинцы рассматривают следы от пуль на автомобиле, который был расстрелян израильскими солдатами.

Финиш шведских лыжниц после спринтерской олимпийской гонки.

Финиш шведских лыжниц после спринтерской олимпийской гонки.

Австриец Бенджамин Карл целует снег после победы на горнолыжном олимпийском склоне.

Австриец Бенджамин Карл целует снег после победы на горнолыжном олимпийском склоне.

Футболисты сборной Сенегала провели на родине парад с главным трофеем Кубка Африки.

Футболисты сборной Сенегала провели на родине парад с главным трофеем Кубка Африки.

На позициях бойцов ВСУ под Донецком.

На позициях бойцов ВСУ под Донецком.

Работа гассала в Стамбуле с телом жертвы коронавируса. Гассалы занимаются омовением тел покойных перед погребением по мусульманскому обряду.

Работа гассала в Стамбуле с телом жертвы коронавируса. Гассалы занимаются омовением тел покойных перед погребением по мусульманскому обряду.

Снайперы Бундесвера на учениях, которые посетил новый министр обороны ФРГ.

Снайперы Бундесвера на учениях, которые посетил новый министр обороны ФРГ.

На Мальте почтили память погибших у берегов острова мигрантов, распечатав гигантский список с их именами.

На Мальте почтили память погибших у берегов острова мигрантов, распечатав гигантский список с их именами.

В канадском Торонто недовольных ограничениями коронавирусных времен дальнобойщиков попытались остановить несогласные с протестом.

В канадском Торонто недовольных ограничениями коронавирусных времен дальнобойщиков попытались остановить несогласные с протестом.