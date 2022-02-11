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10 февраля 2022 2:32

Картинки дня: 10 февраля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Певица Адель на вручении национальной британской музыкальной премии в Лондоне.

Певица Адель на вручении национальной британской музыкальной премии в Лондоне.

В Канаде не стихает протест дальнобойщиков, добивающихся отмены ограничений локдауна.

В Канаде не стихает протест дальнобойщиков, добивающихся отмены ограничений локдауна.

Судья обращается к канадскому спортсмену, упавшему на соревнованиях по шорт-треку в Пекине.

Судья обращается к канадскому спортсмену, упавшему на соревнованиях по шорт-треку в Пекине.

Во время олимпийских соревнований по керлингу в Пекине.

Во время олимпийских соревнований по керлингу в Пекине.

Пассажиры метро Токио в обязательных масках в дни пандемии коронавируса.

Пассажиры метро Токио в обязательных масках в дни пандемии коронавируса.

Американский солдат разгружает военную технику на авиабазе в Польше, куда были переброшены дополнительные силы НАТО.

Американский солдат разгружает военную технику на авиабазе в Польше, куда были переброшены дополнительные силы НАТО.

Судьи следят за соревнованиями по прыжкам на лыжах с трамплина в олимпийском Пекине.

Судьи следят за соревнованиями по прыжкам на лыжах с трамплина в олимпийском Пекине.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в отражении объектива камеры во время брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в отражении объектива камеры во время брифинга.

В Кении 98-летняя бабушка решила все-таки закончить школу, оставленную много лет назад, чтобы стать живым примером для молодого поколения.

В Кении 98-летняя бабушка решила все-таки закончить школу, оставленную много лет назад, чтобы стать живым примером для молодого поколения.