Картинки дня: 10 февраля 2022 года, четверг

Певица Адель на вручении национальной британской музыкальной премии в Лондоне.
В Канаде не стихает протест дальнобойщиков, добивающихся отмены ограничений локдауна.
Судья обращается к канадскому спортсмену, упавшему на соревнованиях по шорт-треку в Пекине.
Во время олимпийских соревнований по керлингу в Пекине.
Пассажиры метро Токио в обязательных масках в дни пандемии коронавируса.
Американский солдат разгружает военную технику на авиабазе в Польше, куда были переброшены дополнительные силы НАТО.
Судьи следят за соревнованиями по прыжкам на лыжах с трамплина в олимпийском Пекине.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в отражении объектива камеры во время брифинга.
В Кении 98-летняя бабушка решила все-таки закончить школу, оставленную много лет назад, чтобы стать живым примером для молодого поколения.