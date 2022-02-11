Картинки дня: 11 февраля 2022 года, пятница

Сергей Лавров провел в Москве переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов празднует победу в забеге на 5000 метров в Пекине.
Президент Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил казармы британских танкистов в Польше.
В Пакистане прошли митинги протеста против решений властей одного из индийских штатов, запретивших посещение учебных заведений в хиджабах.
Учения украинских военнослужащих в Херсонской области.
Оператор ловит в кадр вратаря олимпийской сборной Китая по хоккею перед началом игры против США.
Маска Эмманюэля Макрона готова к будущему карнавалу во французской Ницце.
Россиянка Камила Валиева тренируется на льду Пекина.