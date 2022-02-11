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11 февраля 2022 2:54

Картинки дня: 11 февраля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Сергей Лавров провел в Москве переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Сергей Лавров провел в Москве переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов празднует победу в забеге на 5000 метров в Пекине.

Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов празднует победу в забеге на 5000 метров в Пекине.

Президент Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил казармы британских танкистов в Польше.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил казармы британских танкистов в Польше.

В Пакистане прошли митинги протеста против решений властей одного из индийских штатов, запретивших посещение учебных заведений в хиджабах.

В Пакистане прошли митинги протеста против решений властей одного из индийских штатов, запретивших посещение учебных заведений в хиджабах.

Учения украинских военнослужащих в Херсонской области.

Учения украинских военнослужащих в Херсонской области.

Оператор ловит в кадр вратаря олимпийской сборной Китая по хоккею перед началом игры против США.

Оператор ловит в кадр вратаря олимпийской сборной Китая по хоккею перед началом игры против США.

Маска Эмманюэля Макрона готова к будущему карнавалу во французской Ницце.

Маска Эмманюэля Макрона готова к будущему карнавалу во французской Ницце.

Россиянка Камила Валиева тренируется на льду Пекина.

Россиянка Камила Валиева тренируется на льду Пекина.