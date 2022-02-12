Картинки дня: 12 февраля 2022 года, суббота

Северное сияние над Финским заливом в Ленинградской области
Стая скворцов в небе над Англией
Женская сборная России по хоккею завершила выступление на Олимпиаде в Пекине, уступив в четвертьфинале команде Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:2
Во многих городах Канады, в том числе в столице, продолжаются масштабные акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений
Парк развлечений во Флориде
Лесные пожары в Чили угрожают уникальному эко-заповеднику на архипелаге Огненная Земля
На неделе моды в Нью-Йорке прошел день мужской моды
Состоялся визит главы минобороны Великобритании Уоллеса в Москву
Морозное утро в Ирландии