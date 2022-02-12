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12 февраля 2022 3:30

Картинки дня: 12 февраля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Северное сияние над Финским заливом в Ленинградской области

Северное сияние над Финским заливом в Ленинградской области

Стая скворцов в небе над Англией

Стая скворцов в небе над Англией

Женская сборная России по хоккею завершила выступление на Олимпиаде в Пекине, уступив в четвертьфинале команде Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:2

Женская сборная России по хоккею завершила выступление на Олимпиаде в Пекине, уступив в четвертьфинале команде Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:2

Во многих городах Канады, в том числе в столице, продолжаются масштабные акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений

Во многих городах Канады, в том числе в столице, продолжаются масштабные акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений

Парк развлечений во Флориде

Парк развлечений во Флориде

Лесные пожары в Чили угрожают уникальному эко-заповеднику на архипелаге Огненная Земля

Лесные пожары в Чили угрожают уникальному эко-заповеднику на архипелаге Огненная Земля

На неделе моды в Нью-Йорке прошел день мужской моды

На неделе моды в Нью-Йорке прошел день мужской моды

Состоялся визит главы минобороны Великобритании Уоллеса в Москву

Состоялся визит главы минобороны Великобритании Уоллеса в Москву

Морозное утро в Ирландии

Морозное утро в Ирландии