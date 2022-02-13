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13 февраля 2022 5:11

Картинки дня: 13 февраля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на Олимпиаде-2022

Сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на Олимпиаде-2022

Ежегодный карнавал в Венеции открылся в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Ежегодный карнавал в Венеции открылся в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Военные учения МВД Украины прошли в Херсонской области

Военные учения МВД Украины прошли в Херсонской области

Пеликаны на Дойранском озере в Северной Македонии

Пеликаны на Дойранском озере в Северной Македонии

Актриса Кейт Бланшетт получит международную премию "Гойя" за вклад в кинематограф

Актриса Кейт Бланшетт получит международную премию "Гойя" за вклад в кинематограф

Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день

Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", на пути из Средиземного в Черное море прошла Дарданеллы

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", на пути из Средиземного в Черное море прошла Дарданеллы

"Челси" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский "Палмейрас"

"Челси" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский "Палмейрас"

Китайские метеорологи предупредили о серьезных погодных проблемах в ближайшие дни проведения зимней Олимпиады-2022

Китайские метеорологи предупредили о серьезных погодных проблемах в ближайшие дни проведения зимней Олимпиады-2022