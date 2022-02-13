Картинки дня: 13 февраля 2022 года, воскресенье

Сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на Олимпиаде-2022
Ежегодный карнавал в Венеции открылся в условиях пандемии коронавируса COVID-19
Военные учения МВД Украины прошли в Херсонской области
Пеликаны на Дойранском озере в Северной Македонии
Актриса Кейт Бланшетт получит международную премию "Гойя" за вклад в кинематограф
Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день
Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", на пути из Средиземного в Черное море прошла Дарданеллы
"Челси" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский "Палмейрас"
Китайские метеорологи предупредили о серьезных погодных проблемах в ближайшие дни проведения зимней Олимпиады-2022