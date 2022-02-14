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14 февраля 2022 6:13

Картинки дня: 14 февраля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Ницце проходит традиционный карнавал — 149-й раз в истории города и первый за время пандемии

В Ницце проходит традиционный карнавал — 149-й раз в истории города и первый за время пандемии

Неделя высокой моды начала свою работу в Нью-Йорке

Неделя высокой моды начала свою работу в Нью-Йорке

Северное сияние в небе над Исландией

Северное сияние в небе над Исландией

США направили в Польшу еще три тысячи военнослужащих

США направили в Польшу еще три тысячи военнослужащих

Серебро в фигурном катании! Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду

Серебро в фигурном катании! Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду

Вся страна поддерживала Камилу Валиеву во время разбирательств спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине

Вся страна поддерживала Камилу Валиеву во время разбирательств спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине

Пекин впервые с начала Олимпиады накрыло сильным снегопадом

Пекин впервые с начала Олимпиады накрыло сильным снегопадом

Торжества по случаю 80-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира проходят в КНДР

Торжества по случаю 80-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира проходят в КНДР

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море