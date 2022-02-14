Картинки дня: 14 февраля 2022 года, понедельник

В Ницце проходит традиционный карнавал — 149-й раз в истории города и первый за время пандемии
Неделя высокой моды начала свою работу в Нью-Йорке
Северное сияние в небе над Исландией
США направили в Польшу еще три тысячи военнослужащих
Серебро в фигурном катании! Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду
Вся страна поддерживала Камилу Валиеву во время разбирательств спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине
Пекин впервые с начала Олимпиады накрыло сильным снегопадом
Торжества по случаю 80-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира проходят в КНДР
Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море