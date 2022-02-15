Картинки дня: 15 февраля 2022 года, вторник

Неделя высокой моды продолжает свою работу в Нью-Йорке
Сборная России завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде
8-я Международная выставка аэрокосмической промышленности Singapore Airshow 2022 открылась в Сингапуре
Первая леди США Джил Байден провела в Белом доме экскурсию для школьников в День святого Валентина
Акции протеста в Брюсселе против ограничений в период пандемии COVID-19
Церемонии массового бракосочетания в Никарагуа
Отправка самоходных артиллерийских установок из Германии в Литву в рамках расширения передового присутствия сил НАТО
Арабская коалиция нанесла авиаудары по зданиям министерства связи в столице Йемена Сане
Состоялась встреча президента Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу