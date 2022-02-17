Картинки дня: 16 февраля 2022 года, среда

80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира отмечают в КНДР
Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Данией и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр
Полеты пилотажных групп в рамках выставки "Singapore Airshow — 2022"
В Германии в Мюнхене при столкновении двух поездов пострадали более 30 человек
Часть канадских дальнобойщиков на своих автомобилях покинули место протеста на канадско-американской границе между провинцией Альберта и штатом Монтана. При этом контрольно-пропускной пункт по-прежнему закрыт
Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев
Дипломаты США переезжают из Киева во Львов
Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках учений ВМФ
Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата