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16 февраля 2022 5:30

Картинки дня: 16 февраля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира отмечают в КНДР

80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира отмечают в КНДР

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Данией и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над Данией и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр

Полеты пилотажных групп в рамках выставки "Singapore Airshow — 2022"

Полеты пилотажных групп в рамках выставки "Singapore Airshow — 2022"

В Германии в Мюнхене при столкновении двух поездов пострадали более 30 человек

В Германии в Мюнхене при столкновении двух поездов пострадали более 30 человек

Часть канадских дальнобойщиков на своих автомобилях покинули место протеста на канадско-американской границе между провинцией Альберта и штатом Монтана. При этом контрольно-пропускной пункт по-прежнему закрыт

Часть канадских дальнобойщиков на своих автомобилях покинули место протеста на канадско-американской границе между провинцией Альберта и штатом Монтана. При этом контрольно-пропускной пункт по-прежнему закрыт

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев

Дипломаты США переезжают из Киева во Львов

Дипломаты США переезжают из Киева во Львов

Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках учений ВМФ

Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках учений ВМФ

Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата