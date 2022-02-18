Картинки дня: 17 февраля 2022 года, четверг

Елизавета II провела первую личную аудиенцию после положительного теста на COVID-19 у принца Чарльза
Неделя высокой моды продолжает свою работу в Нью-Йорке
Тысячи гектаров леса охвачены огнем в национальном парке Ибера в Аргентине
Буддийский праздник Макха Буча в храме Ват Бенчамабопхит в Бангкоке
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
По меньшей мере шесть человек погибли в результате вызванного ливнями оползня в Бразилии
Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым
Граффити в поддержку фигуристки Камилы Валиевой в Санкт-Петербурге
Возвращение военной техники в места дислокации после учений в Крыму