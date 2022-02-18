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17 февраля 2022 6:48

Картинки дня: 17 февраля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Елизавета II провела первую личную аудиенцию после положительного теста на COVID-19 у принца Чарльза

Елизавета II провела первую личную аудиенцию после положительного теста на COVID-19 у принца Чарльза

Неделя высокой моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Неделя высокой моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Тысячи гектаров леса охвачены огнем в национальном парке Ибера в Аргентине

Тысячи гектаров леса охвачены огнем в национальном парке Ибера в Аргентине

Буддийский праздник Макха Буча в храме Ват Бенчамабопхит в Бангкоке

Буддийский праздник Макха Буча в храме Ват Бенчамабопхит в Бангкоке

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина

По меньшей мере шесть человек погибли в результате вызванного ливнями оползня в Бразилии

По меньшей мере шесть человек погибли в результате вызванного ливнями оползня в Бразилии

Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым

Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым

Граффити в поддержку фигуристки Камилы Валиевой в Санкт-Петербурге

Граффити в поддержку фигуристки Камилы Валиевой в Санкт-Петербурге

Возвращение военной техники в места дислокации после учений в Крыму

Возвращение военной техники в места дислокации после учений в Крыму