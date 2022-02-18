Картинки дня: 18 февраля 2022 года, пятница

Участники "Конвоя свободы" в канадской столице продолжают акцию протеста против требования правительства предъявлять на границе с США сертификат о вакцинации
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил авиабазу Королевских ВВС в Линкольншире
Ураган «Иления» вызвал сильные разрушения в Польше. Там ветер переворачивал грузовые автомобили, обрывал линии электропередачи, валил деревья. Также не обошлось без жертв: сообщается о двух погибших
Самую большую в мире клубнику весом 289 грамм вырастили в Израиле
Фигуристка Анна Щербакова принесла России золотую олимпийскую медаль в финале одиночного турнира в женском фигурном катании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на российско–белорусских военных учениях "Союзная решимость - 2022"
Акция протеста представителей малого бизнеса у здания Верховной рады в Киеве
«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 и уступил со счётом 3:2
Шторм спровоцировал наводнение в Гамбурге, где вода поднялась почти на два метра