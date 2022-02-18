Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
18 февраля 2022 5:26

Картинки дня: 18 февраля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Участники "Конвоя свободы" в канадской столице продолжают акцию протеста против требования правительства предъявлять на границе с США сертификат о вакцинации

Участники "Конвоя свободы" в канадской столице продолжают акцию протеста против требования правительства предъявлять на границе с США сертификат о вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил авиабазу Королевских ВВС в Линкольншире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил авиабазу Королевских ВВС в Линкольншире

Ураган «Иления» вызвал сильные разрушения в Польше. Там ветер переворачивал грузовые автомобили, обрывал линии электропередачи, валил деревья. Также не обошлось без жертв: сообщается о двух погибших

Ураган «Иления» вызвал сильные разрушения в Польше. Там ветер переворачивал грузовые автомобили, обрывал линии электропередачи, валил деревья. Также не обошлось без жертв: сообщается о двух погибших

Самую большую в мире клубнику весом 289 грамм вырастили в Израиле

Самую большую в мире клубнику весом 289 грамм вырастили в Израиле

Фигуристка Анна Щербакова принесла России золотую олимпийскую медаль в финале одиночного турнира в женском фигурном катании

Фигуристка Анна Щербакова принесла России золотую олимпийскую медаль в финале одиночного турнира в женском фигурном катании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на российско–белорусских военных учениях "Союзная решимость - 2022"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на российско–белорусских военных учениях "Союзная решимость - 2022"

Акция протеста представителей малого бизнеса у здания Верховной рады в Киеве

Акция протеста представителей малого бизнеса у здания Верховной рады в Киеве

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 и уступил со счётом 3:2

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 и уступил со счётом 3:2

Шторм спровоцировал наводнение в Гамбурге, где вода поднялась почти на два метра

Шторм спровоцировал наводнение в Гамбурге, где вода поднялась почти на два метра