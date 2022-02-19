Картинки дня: 19 февраля 2022 года, суббота

Стилист Леди Гаги, дизайнер одежды Джек Ирвинг представил коллекцию On/Off на Неделе моды в Лондоне
На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею в полуфинале по буллитам победила Швецию
Ледяная пещера в ледниковой лагуне Йокульсарлон на южном побережье Исландии
Закладка фундамента для строительства тепличной фермы в провинции Хамген-Намдо, КНДР
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил базу Королевских ВВС Уоддингтон в Линкольншире
Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине
Итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в районе греческого острова Корфу
Фермер идет по полю в Пешаваре, Пакистан
Шторм «Юнис», обрушившийся на Великобританию, повредил крышу стадиона O2 Arena в Лондоне