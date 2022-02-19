Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
19 февраля 2022 9:36

Картинки дня: 19 февраля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Стилист Леди Гаги, дизайнер одежды Джек Ирвинг представил коллекцию On/Off на Неделе моды в Лондоне

Стилист Леди Гаги, дизайнер одежды Джек Ирвинг представил коллекцию On/Off на Неделе моды в Лондоне

На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею в полуфинале по буллитам победила Швецию

На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею в полуфинале по буллитам победила Швецию

Ледяная пещера в ледниковой лагуне Йокульсарлон на южном побережье Исландии

Ледяная пещера в ледниковой лагуне Йокульсарлон на южном побережье Исландии

Закладка фундамента для строительства тепличной фермы в провинции Хамген-Намдо, КНДР

Закладка фундамента для строительства тепличной фермы в провинции Хамген-Намдо, КНДР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил базу Королевских ВВС Уоддингтон в Линкольншире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил базу Королевских ВВС Уоддингтон в Линкольншире

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине

Итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в районе греческого острова Корфу

Итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в районе греческого острова Корфу

Фермер идет по полю в Пешаваре, Пакистан

Фермер идет по полю в Пешаваре, Пакистан

Шторм «Юнис», обрушившийся на Великобританию, повредил крышу стадиона O2 Arena в Лондоне

Шторм «Юнис», обрушившийся на Великобританию, повредил крышу стадиона O2 Arena в Лондоне