Картинки дня: 21 февраля 2022 года, понедельник

В Пекине красочным шоу закрылись Зимние олимпийские игры.
Показательные выступления выпускников академии спецназа в Триполи, Ливия.
Регистрация беженцев из Донбасса в пункте временного размещения, Ростовская область.
Финны отпраздновали олимпийское "золото" хоккейной сборной в фонтанах.
Пикет в поддержку российской политики прошел в Нью-Йорке.
Эвакуатор увозит грузовик протестующих тракеров с улиц Оттавы, Канада.
Деревянный автомат лежит на земле во время учений украинских добровольцев под Киевом.
Пожарные катера тушат паром Euroferry Olympia в Ионическом море.
Модель на показе новой коллекции дизайнера Джека Ирвинга на Неделе моды в Лондоне.