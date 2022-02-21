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21 февраля 2022 2:57

Картинки дня: 21 февраля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Пекине красочным шоу закрылись Зимние олимпийские игры.

В Пекине красочным шоу закрылись Зимние олимпийские игры.

Показательные выступления выпускников академии спецназа в Триполи, Ливия.

Показательные выступления выпускников академии спецназа в Триполи, Ливия.

Регистрация беженцев из Донбасса в пункте временного размещения, Ростовская область.

Регистрация беженцев из Донбасса в пункте временного размещения, Ростовская область.

Финны отпраздновали олимпийское "золото" хоккейной сборной в фонтанах.

Финны отпраздновали олимпийское "золото" хоккейной сборной в фонтанах.

Пикет в поддержку российской политики прошел в Нью-Йорке.

Пикет в поддержку российской политики прошел в Нью-Йорке.

Эвакуатор увозит грузовик протестующих тракеров с улиц Оттавы, Канада.

Эвакуатор увозит грузовик протестующих тракеров с улиц Оттавы, Канада.

Деревянный автомат лежит на земле во время учений украинских добровольцев под Киевом.

Деревянный автомат лежит на земле во время учений украинских добровольцев под Киевом.

Пожарные катера тушат паром Euroferry Olympia в Ионическом море.

Пожарные катера тушат паром Euroferry Olympia в Ионическом море.

Модель на показе новой коллекции дизайнера Джека Ирвинга на Неделе моды в Лондоне.

Модель на показе новой коллекции дизайнера Джека Ирвинга на Неделе моды в Лондоне.