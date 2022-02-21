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20 февраля 2022 15:37

Картинки дня: 20 февраля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Сборная России по хоккею уступила в финале Олимпиады-2022 команде Финляндии со счетом 1:2

Сборная России по хоккею уступила в финале Олимпиады-2022 команде Финляндии со счетом 1:2

Мужчина исполняет традиционный танец дервишей популярной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле

Мужчина исполняет традиционный танец дервишей популярной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле

Пожар в заповеднике Эстерос-дель-Ибера, Аргентина

Пожар в заповеднике Эстерос-дель-Ибера, Аргентина

Радуга после ливня в египетском Каире

Радуга после ливня в египетском Каире

Испанские танцоры на льду Оливия Смарт и Адрия Диас представили показательный номер на Олимпиаде в Пекине

Испанские танцоры на льду Оливия Смарт и Адрия Диас представили показательный номер на Олимпиаде в Пекине

После почти двух лет изоляции кубинские пенсионеры устроили массовый заплыв в Гаване

После почти двух лет изоляции кубинские пенсионеры устроили массовый заплыв в Гаване

Модель Labrum London готовится к показу на Неделе моды в Лондоне

Модель Labrum London готовится к показу на Неделе моды в Лондоне

В Чайнатауне (Сан-Франциско) возобновили ежегодный парад в честь Лунного Нового года, отмененный в прошлом году из-за пандемии

В Чайнатауне (Сан-Франциско) возобновили ежегодный парад в честь Лунного Нового года, отмененный в прошлом году из-за пандемии

Шторм «Юнис» добрался до Польши

Шторм «Юнис» добрался до Польши