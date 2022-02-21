Картинки дня: 20 февраля 2022 года, воскресенье

Сборная России по хоккею уступила в финале Олимпиады-2022 команде Финляндии со счетом 1:2
Мужчина исполняет традиционный танец дервишей популярной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Пожар в заповеднике Эстерос-дель-Ибера, Аргентина
Радуга после ливня в египетском Каире
Испанские танцоры на льду Оливия Смарт и Адрия Диас представили показательный номер на Олимпиаде в Пекине
После почти двух лет изоляции кубинские пенсионеры устроили массовый заплыв в Гаване
Модель Labrum London готовится к показу на Неделе моды в Лондоне
В Чайнатауне (Сан-Франциско) возобновили ежегодный парад в честь Лунного Нового года, отмененный в прошлом году из-за пандемии
Шторм «Юнис» добрался до Польши