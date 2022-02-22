Картинки дня: 22 февраля 2022 года, вторник

Коллекция дизайнера Юан Вана на Неделе моды в Лондоне.
В Эфиопии запустили самую мощную в Африке ГЭС "Возрождение" мощностью 5 ГВт.
В германском городе Эссене на западе страны возник крупный пожар в жилом комплексе.
Работник пекинского международного аэропорта отдыхает в пустом терминале.
На Британию обрушился мощный шторм "Юнис", жертвами которого стали три человека.
Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, в результате погибли оба пилота и водитель автомобиля, оказавшегося на месте катастрофы.
Учения добровольцев из отряда самообороны под Киевом.
В Москве чествовали российских чемпионов и призеров XXIV Зимних олимпийских игр.
Пункт размещения беженцев из Донбасса в таганрогской спортивной школе №13.