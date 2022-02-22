Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
22 февраля 2022 2:16

Картинки дня: 22 февраля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Коллекция дизайнера Юан Вана на Неделе моды в Лондоне.

Коллекция дизайнера Юан Вана на Неделе моды в Лондоне.

В Эфиопии запустили самую мощную в Африке ГЭС "Возрождение" мощностью 5 ГВт.

В Эфиопии запустили самую мощную в Африке ГЭС "Возрождение" мощностью 5 ГВт.

В германском городе Эссене на западе страны возник крупный пожар в жилом комплексе.

В германском городе Эссене на западе страны возник крупный пожар в жилом комплексе.

Работник пекинского международного аэропорта отдыхает в пустом терминале.

Работник пекинского международного аэропорта отдыхает в пустом терминале.

На Британию обрушился мощный шторм "Юнис", жертвами которого стали три человека.

На Британию обрушился мощный шторм "Юнис", жертвами которого стали три человека.

Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, в результате погибли оба пилота и водитель автомобиля, оказавшегося на месте катастрофы.

Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, в результате погибли оба пилота и водитель автомобиля, оказавшегося на месте катастрофы.

Учения добровольцев из отряда самообороны под Киевом.

Учения добровольцев из отряда самообороны под Киевом.

В Москве чествовали российских чемпионов и призеров XXIV Зимних олимпийских игр.

В Москве чествовали российских чемпионов и призеров XXIV Зимних олимпийских игр.

Пункт размещения беженцев из Донбасса в таганрогской спортивной школе №13.

Пункт размещения беженцев из Донбасса в таганрогской спортивной школе №13.