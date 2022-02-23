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22 февраля 2022 13:55

В Московской области приняли около тысячи женщин, детей и стариков из ДНР и ЛНР

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
В Московской области приняли около тысячи женщин, детей и стариков из ДНР и ЛНР

В Московской области приняли около тысячи женщин, детей и стариков из ДНР и ЛНР