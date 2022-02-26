26 февраля 2022 7:29

Большой боксерский вечер в Москве: 15 ярких фото

В Москве прошел большой боксерский вечер, организованный "Бойцовским клубом РЕН ТВ".Это был старт суперсерии поединков с участием российских и зарубежных звезд единоборств. Главным событием этого турнира стал поединок звезды MMA Магомеда Исмаилова против Оланреваджу Дуродолы, чемпиона Африки по боксу. Интересно то, что поединок проходил по правилам профессионального бокса. Король ММА и в боксе смог победить соперника. Зрители увидели и другие интересные поединки. Среди которых были и бои с голыми кулаками и женский бокс. Среди зрителей было много ветеранов бокса с мировыми именами. В том числе Костя Дзю и Александр Поветкин.