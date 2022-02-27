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27 февраля 2022 7:09

Картинки дня: 27 февраля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Дубае

Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Дубае

Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане

Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане

Не смотря на то, что власти Бразилии из-за вспышки омикрона перенесли на апрель традиционные карнавалы в Рио и Сан-Пауло, участники школ самбы вышли на улицы просто потанцевать

Не смотря на то, что власти Бразилии из-за вспышки омикрона перенесли на апрель традиционные карнавалы в Рио и Сан-Пауло, участники школ самбы вышли на улицы просто потанцевать

Пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом

Пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом

В Чили бушут природные пожары

В Чили бушут природные пожары

Российский сухогруз Baltic leader был задержан в территориальных водах Франции в районе города Булонь-Сюр-Мер

Российский сухогруз Baltic leader был задержан в территориальных водах Франции в районе города Булонь-Сюр-Мер

Строительство карантинного центра для пациентов с COVID-19 в Гонконге

Строительство карантинного центра для пациентов с COVID-19 в Гонконге

Шесть человек погибли при наводнении из-за ливней, обрушившихся на австралийский штат Квинсленд

Шесть человек погибли при наводнении из-за ливней, обрушившихся на австралийский штат Квинсленд