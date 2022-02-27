Картинки дня: 27 февраля 2022 года, воскресенье

Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Дубае
Показ коллекции Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане
Не смотря на то, что власти Бразилии из-за вспышки омикрона перенесли на апрель традиционные карнавалы в Рио и Сан-Пауло, участники школ самбы вышли на улицы просто потанцевать
Пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом
В Чили бушут природные пожары
Российский сухогруз Baltic leader был задержан в территориальных водах Франции в районе города Булонь-Сюр-Мер
Строительство карантинного центра для пациентов с COVID-19 в Гонконге
Шесть человек погибли при наводнении из-за ливней, обрушившихся на австралийский штат Квинсленд