Картинки дня: 28 февраля 2022 года, понедельник

Австралия терпит бедствие из-за сильных ливней. На материк выпало рекордное количество осадков. Под водой оказались дома и дороги. Спасатели работают в усиленном режиме, но избежать жертв не удалось
Из-за пандемии знаменитые бразильские карнавалы перенесли на апрель
Показ коллекции Giorgio Armani сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане
Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. В обновлённом рейтинге ATP на счету россиянина 8615 очков
Кирстен Данст на вручении кинопремии Screen Actors Guild-2022
Вооруженные банды мародеров, получившие оружие от властей, бесчинствуют в Киеве
В Белоруссии за поправки в Конституцию на референдуме проголосовали 65,16 % граждан
Президент Владимир Путин посетил строительную площадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра