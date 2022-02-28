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28 февраля 2022 4:58

Картинки дня: 28 февраля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Австралия терпит бедствие из-за сильных ливней. На материк выпало рекордное количество осадков. Под водой оказались дома и дороги. Спасатели работают в усиленном режиме, но избежать жертв не удалось

Австралия терпит бедствие из-за сильных ливней. На материк выпало рекордное количество осадков. Под водой оказались дома и дороги. Спасатели работают в усиленном режиме, но избежать жертв не удалось

Из-за пандемии знаменитые бразильские карнавалы перенесли на апрель

Из-за пандемии знаменитые бразильские карнавалы перенесли на апрель

Показ коллекции Giorgio Armani сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане

Показ коллекции Giorgio Armani сезона осень-зима 2022/23 на Неделе моды в Милане

Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. В обновлённом рейтинге ATP на счету россиянина 8615 очков

Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. В обновлённом рейтинге ATP на счету россиянина 8615 очков

Кирстен Данст на вручении кинопремии Screen Actors Guild-2022

Кирстен Данст на вручении кинопремии Screen Actors Guild-2022

Вооруженные банды мародеров, получившие оружие от властей, бесчинствуют в Киеве

Вооруженные банды мародеров, получившие оружие от властей, бесчинствуют в Киеве

В Белоруссии за поправки в Конституцию на референдуме проголосовали 65,16 % граждан

В Белоруссии за поправки в Конституцию на референдуме проголосовали 65,16 % граждан

Президент Владимир Путин посетил строительную площадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра

Президент Владимир Путин посетил строительную площадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра