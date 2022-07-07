Картинки дня: 30 июня 2022 года, четверг

Диснейленд в Шанхае возобновил работу после трех месяцев карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19
Премьера сериала "Черная птица" состоялась в Лос-Анджелесе
В США не утихают протесты из-за отмены конституционного права на аборт
Торжественная месса по случаю праздника святых Петра и Павла во главе с Папой Римским Франциском в Ватикане
В федеральной земле Каринтия на юге Австрии один человек погиб и 1,5 тысячи домов остались без света из-за непогоды
Жара в Токио побила рекорды за всю историю наблюдений с 1875 года
Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде
На Донбассе состоялся обмен пленными: ДНР получила 144 военных и точно столько же передала Украине
Нападение на перевозчиков денег произошло в Берлине