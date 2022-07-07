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30 июня 2022 12:09

Картинки дня: 30 июня 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Диснейленд в Шанхае возобновил работу после трех месяцев карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Диснейленд в Шанхае возобновил работу после трех месяцев карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19

Премьера сериала "Черная птица" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера сериала "Черная птица" состоялась в Лос-Анджелесе

В США не утихают протесты из-за отмены конституционного права на аборт

В США не утихают протесты из-за отмены конституционного права на аборт

Торжественная месса по случаю праздника святых Петра и Павла во главе с Папой Римским Франциском в Ватикане

Торжественная месса по случаю праздника святых Петра и Павла во главе с Папой Римским Франциском в Ватикане

В федеральной земле Каринтия на юге Австрии один человек погиб и 1,5 тысячи домов остались без света из-за непогоды

В федеральной земле Каринтия на юге Австрии один человек погиб и 1,5 тысячи домов остались без света из-за непогоды

Жара в Токио побила рекорды за всю историю наблюдений с 1875 года

Жара в Токио побила рекорды за всю историю наблюдений с 1875 года

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде

На Донбассе состоялся обмен пленными: ДНР получила 144 военных и точно столько же передала Украине

На Донбассе состоялся обмен пленными: ДНР получила 144 военных и точно столько же передала Украине

Нападение на перевозчиков денег произошло в Берлине

Нападение на перевозчиков денег произошло в Берлине