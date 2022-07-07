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1 июля 2022 5:34

Картинки дня: 1 июля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В КНР отмечают 25-ю годовщину создания Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики

В КНР отмечают 25-ю годовщину создания Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики

В стране восходящего солнца продолжается небывалая жара, столбик термометра не опускается ниже 40 градусов. Такого зноя в Японии не было 12 лет

В стране восходящего солнца продолжается небывалая жара, столбик термометра не опускается ниже 40 градусов. Такого зноя в Японии не было 12 лет

Чемпионский парад в честь победы "Колорадо Эвеланш", завоевавшего Кубок Стэнли, в Денвере

Чемпионский парад в честь победы "Колорадо Эвеланш", завоевавшего Кубок Стэнли, в Денвере

Двойная радуга над Уимблдоном

Двойная радуга над Уимблдоном

Россия вывела свои войска с острова Змеиный в Черном море

Россия вывела свои войска с острова Змеиный в Черном море

Ливни с градом вызвали наводнения и сели в Австрии

Ливни с градом вызвали наводнения и сели в Австрии

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР в Москве

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР в Москве

Паломники в Мекке обходят священный камень Каабу

Паломники в Мекке обходят священный камень Каабу

Город Северодонецк в ЛНР возвращется к мирной жизни

Город Северодонецк в ЛНР возвращется к мирной жизни