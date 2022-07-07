Картинки дня: 1 июля 2022 года, пятница

В КНР отмечают 25-ю годовщину создания Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики
В стране восходящего солнца продолжается небывалая жара, столбик термометра не опускается ниже 40 градусов. Такого зноя в Японии не было 12 лет
Чемпионский парад в честь победы "Колорадо Эвеланш", завоевавшего Кубок Стэнли, в Денвере
Двойная радуга над Уимблдоном
Россия вывела свои войска с острова Змеиный в Черном море
Ливни с градом вызвали наводнения и сели в Австрии
Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР в Москве
Паломники в Мекке обходят священный камень Каабу
Город Северодонецк в ЛНР возвращется к мирной жизни