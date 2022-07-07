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7 июля 2022 5:52

В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города. Фото: Reuters

В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города. Фото: Reuters

В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города. Фото: Reuters

Молния на фоне Московского государственного университета. Фото: Reuters

Молния на фоне Московского государственного университета. Фото: Reuters

Огромные площадки в Московской области под завязку забиты автомобилями. И это при том, что в автосалонах машины стоят с запредельными ценниками, и их никто не берет. Похоже, дилеры искусственно создают дефицит. Фото: Иван Макеев

Огромные площадки в Московской области под завязку забиты автомобилями. И это при том, что в автосалонах машины стоят с запредельными ценниками, и их никто не берет. Похоже, дилеры искусственно создают дефицит. Фото: Иван Макеев

В Москву пришла изнуряющая жара. Жители города на пляжах находят спасение от зноя. Фото: Оксана Зуйкова

В Москву пришла изнуряющая жара. Жители города на пляжах находят спасение от зноя. Фото: Оксана Зуйкова

В Судаке в 21-й раз стартовал фестиваль «Генуэзский шлем» - традиционная площадка для реконструкции средневековых рыцарских боёв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Судаке в 21-й раз стартовал фестиваль «Генуэзский шлем» - традиционная площадка для реконструкции средневековых рыцарских боёв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС