В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города. Фото: Reuters
Молния на фоне Московского государственного университета. Фото: Reuters
Огромные площадки в Московской области под завязку забиты автомобилями. И это при том, что в автосалонах машины стоят с запредельными ценниками, и их никто не берет. Похоже, дилеры искусственно создают дефицит. Фото: Иван Макеев
В Москву пришла изнуряющая жара. Жители города на пляжах находят спасение от зноя. Фото: Оксана Зуйкова
В Судаке в 21-й раз стартовал фестиваль «Генуэзский шлем» - традиционная площадка для реконструкции средневековых рыцарских боёв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС