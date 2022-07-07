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5 июля 2022 6:54

Картинки дня: 5 июля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Празднование Дня независимости в США закончилось грандиозным салютом

Празднование Дня независимости в США закончилось грандиозным салютом

В Мозамбике вновь появились носороги спустя 40 лет после того, как они там вымерли. Новых носорогов отловили в ЮАР и привезли в природный парк Зинаве

В Мозамбике вновь появились носороги спустя 40 лет после того, как они там вымерли. Новых носорогов отловили в ЮАР и привезли в природный парк Зинаве

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона

Неделя высокой моды открылась в Париже

Неделя высокой моды открылась в Париже

В Италии в последние недели зарегистрированы новые исторические температурные рекорды. В столичной области Лацио введен режим природной катастрофы. Накануне зафиксировано 100 пожаров. В частности, крупный пожар произошел на севере Рима

В Италии в последние недели зарегистрированы новые исторические температурные рекорды. В столичной области Лацио введен режим природной катастрофы. Накануне зафиксировано 100 пожаров. В частности, крупный пожар произошел на севере Рима

В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения

В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Улан-Батор в рамках рабочего визита

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Улан-Батор в рамках рабочего визита

Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка

Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка

Не менее 6 человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США

Не менее 6 человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США