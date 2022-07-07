Картинки дня: 5 июля 2022 года, вторник

Празднование Дня независимости в США закончилось грандиозным салютом
В Мозамбике вновь появились носороги спустя 40 лет после того, как они там вымерли. Новых носорогов отловили в ЮАР и привезли в природный парк Зинаве
Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона
Неделя высокой моды открылась в Париже
В Италии в последние недели зарегистрированы новые исторические температурные рекорды. В столичной области Лацио введен режим природной катастрофы. Накануне зафиксировано 100 пожаров. В частности, крупный пожар произошел на севере Рима
В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения
Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Улан-Батор в рамках рабочего визита
Силы Луганской Народной Республики приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка
Не менее 6 человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США