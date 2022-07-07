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6 июля 2022 5:46

Картинки дня: 6 июля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Giorgio Armani

На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Giorgio Armani

Продолжаются поисковые работы жертв обвала на леднике Мармолада в Италии, где 15 человек пропали без вести

Продолжаются поисковые работы жертв обвала на леднике Мармолада в Италии, где 15 человек пропали без вести

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин на зрительской трибуне Уимблдона

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин на зрительской трибуне Уимблдона

Началось ежегодное паломничество мусульман в Мекку

Началось ежегодное паломничество мусульман в Мекку

Молния на фоне Московского государственного университета

Молния на фоне Московского государственного университета

В Италии фиксируется самая сильная за последние три десятка лет засуха. В связи с погодными условиями в пяти регионах введен режим ЧС

В Италии фиксируется самая сильная за последние три десятка лет засуха. В связи с погодными условиями в пяти регионах введен режим ЧС

Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" в Лондоне

Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" в Лондоне

Десяткам тысяч жителей австралийского Сиднея пришлось эвакуироваться из-за наводнения

Десяткам тысяч жителей австралийского Сиднея пришлось эвакуироваться из-за наводнения

Лисичанск возвращается к мирной жизни

Лисичанск возвращается к мирной жизни