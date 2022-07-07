Картинки дня: 6 июля 2022 года, среда

На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Giorgio Armani
Продолжаются поисковые работы жертв обвала на леднике Мармолада в Италии, где 15 человек пропали без вести
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин на зрительской трибуне Уимблдона
Началось ежегодное паломничество мусульман в Мекку
Молния на фоне Московского государственного университета
В Италии фиксируется самая сильная за последние три десятка лет засуха. В связи с погодными условиями в пяти регионах введен режим ЧС
Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" в Лондоне
Десяткам тысяч жителей австралийского Сиднея пришлось эвакуироваться из-за наводнения
Лисичанск возвращается к мирной жизни