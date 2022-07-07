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7 июля 2022 5:52

Картинки дня: 7 июля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Работы по покраске Эйфелевой башни в рамках подготовки ко Дню взятия Бастилии

Работы по покраске Эйфелевой башни в рамках подготовки ко Дню взятия Бастилии

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона

В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города

В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города

В странах мира началась подготовка к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр

В странах мира началась подготовка к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр

Встреча министров иностранных дел G20 началась на острове Бали

Встреча министров иностранных дел G20 началась на острове Бали

Производство новых банкнот номиналом 100 рублей на Московской печатной фабрике АО "Гознак"

Производство новых банкнот номиналом 100 рублей на Московской печатной фабрике АО "Гознак"

С утра ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов Донбасса. Под ударом Ясиноватая, Минеральное, Горловка и Донецк

С утра ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов Донбасса. Под ударом Ясиноватая, Минеральное, Горловка и Донецк

Борис Джонсон не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина, которые потребовали от него покинуть пост из-за нового скандала

Борис Джонсон не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина, которые потребовали от него покинуть пост из-за нового скандала