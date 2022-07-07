Картинки дня: 7 июля 2022 года, четверг

Работы по покраске Эйфелевой башни в рамках подготовки ко Дню взятия Бастилии
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона
В испанской Памплоне начался ежегодный праздник Сан-Фермин, где каждый день на протяжении недели будут проводиться забеги быков по улицам города
В странах мира началась подготовка к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр
Встреча министров иностранных дел G20 началась на острове Бали
Производство новых банкнот номиналом 100 рублей на Московской печатной фабрике АО "Гознак"
С утра ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов Донбасса. Под ударом Ясиноватая, Минеральное, Горловка и Донецк
Борис Джонсон не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина, которые потребовали от него покинуть пост из-за нового скандала