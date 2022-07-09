Картинки дня: 8 июля 2022 года, пятница

На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время предвыборного выступления в городе Нара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на совещание глав МИД Группы двадцати (G20)
В испанской Памплоне начался фестивал Сен-Фермин. Самое яркое событие праздника – бег от разъярённых быков. Испанцы называют его энсьерро
В Гаити прошли манифестации с требованием ускорить расследование убийства президента
Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий
Слушание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер продолжается в Химкинском суде
В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары
Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии
Российские космонавты на МКС развернули флаги республик Донбасса