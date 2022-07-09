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8 июля 2022 9:18

Картинки дня: 8 июля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время предвыборного выступления в городе Нара

На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время предвыборного выступления в городе Нара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на совещание глав МИД Группы двадцати (G20)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на совещание глав МИД Группы двадцати (G20)

В испанской Памплоне начался фестивал Сен-Фермин. Самое яркое событие праздника – бег от разъярённых быков. Испанцы называют его энсьерро

В испанской Памплоне начался фестивал Сен-Фермин. Самое яркое событие праздника – бег от разъярённых быков. Испанцы называют его энсьерро

В Гаити прошли манифестации с требованием ускорить расследование убийства президента

В Гаити прошли манифестации с требованием ускорить расследование убийства президента

Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий

Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий

Слушание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер продолжается в Химкинском суде

Слушание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер продолжается в Химкинском суде

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

Российские космонавты на МКС развернули флаги республик Донбасса

Российские космонавты на МКС развернули флаги республик Донбасса